نيفين جامع: 5.6 مليار جنيه حجم تمويلات جهاز تنمية المشروعات خلال 2019



كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ تمويلات تبلغ قيمتها 5.6 مليار جنيه خلال العام الماضى 2019.



وأضافت جامع على هامش توقيع اتفاقية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مع بنك التعمير الألماني أن الجهاز ضخ هذه التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى مشروعات البنية المجتمعية خلال العام الماضى 2019.



وأكدت أن الجهاز يركز بشكل كبير على القطاع الصناعى والمجمعات الصناعية، ويهدف إلى زيادة حصة القطاع الصناعى من تمويلات الجهاز خلال الفترة المقبلة.



وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبرند سيجفرايد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة اتفاقية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغ" بين جهاز تنمية المشروعات وبنك التعميرالألماني والاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يقدمها بنك التعمير الألماني كقرض ميسر وطويل الأجل لجهاز تنمية المشروعات للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشباب مصر.



كما اشتملت الاتفاقية علي منحة من الحكومة الالمانية قدرها 4.5 مليون يورو.. بالإضافة الى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 14.9 مليون يورو بهدف دعم الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (دعم فني واداري وتدريب وتسويق) وايضا رفع القدرات المؤسسية للجهاز والجهات الشريكةوالارتقاء بأنشطته التنموية في مختلف المجالات. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدا علي التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والحكومة الالمانيةبهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.



