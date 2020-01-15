كشف سر لغز عاصي الغول في «الآنسة فرح‎»

كشفت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الآنسة فر"ح عن محاولة بيع جزء من الفندق، وذلك بعد جرائم القتل التي حدثت بداخله جعلته يتكبّد خسائر باهظة.





ولكن شادي (أحمد مجدي) قابل هذا الاقتراح بالرفض، تعهد بحل جميع مشكلات الفندق، أما زوجته فرح (أسماء أبو اليزيد) فقد قررت إجراء الفحص الطبي لمعرفة إذا كان الطفل ولد أو بنت.





وبعد اكتشاف تزوير نادين (هبة عبد العزيز) لاسمها، خيانتها لزوجها، ومحاولة سرقته أكثر من مرة، قرر شادي طردها من الفندق بشكل نهائي، أما النجم السينمائي ماجد الألفي (تامر فرج) فيستمر في سطوعه السينمائي بدور بطولي آخر، وتظل قضية عاصي الغول لغز يحيّر الشرطة، ولكن بعد تحرياتهم ومقتل كمال (نبيل نور الدين) والد شادي، أصبحت ميريام (هبة داغر) هي المشبته بها، فهل هي عاصي الغول؟ أم لها صلة به؟





ويُذاع مسلسل "الآنسة فرح" على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S PRODUCTIONS لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير JANE THE VIRGIN .



