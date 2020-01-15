راقبي أبناءك .. أعراض الاكتئاب عند المراهقين.. فيديو

كشف الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، عن أعراض الاكتئاب عند المراهقين، مؤكدًا أن مريض الاكتئاب إذا لم يتم إخضاعه للعلاج، قد يتطور الأمر ليصل إلى حد الانتحار.



وحذر الدكتور إبراهيم مجدي، خلال استضافته في موقع "صدى البلد"، الأمهات من وجود بعض العلامات على أبنائهم المراهقين قد تشير إلى إصابتهم بالاكتئاب، ومنها:



1- يبدأ في عدم الذهاب للمدرسة

2- يفضل العزلة وعدم قضاء أوقات مع أسرته

3- يبتعد عن أصدقائه ويفضل العزلة منفردًا

4- تبدأ عليه أعراض الاكتئاب من خلال تفاعله على مواقع التواصل الإجتماعي



وأكد استشاري الطب النفسي، أن الانتحار غير مرتبط بالعوامل الاقتصادية، وكذلك بالمشاكل الإجتماعية، وليس كل مريض نفسي يلجأ للانتحار، لكن بمجرد ظهور هذه العلامات على الابن يجب على الأم أن تراقبه حتى لا يصل إلى مرحلة الانتحار.