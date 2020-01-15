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برلمان

برلماني: وحدة المصريين المستثمرين بالخارج تخلق بيئة جاذبة للعمل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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معتز الخصوصى
أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بافتتاح السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار "وحدة المصريين المستثمرين بالخارج" بالهيئة العامة للاستثمار، والتي تستهدف التسهيل على المصريين بالخارج من أجل استخراج الرخص والتصريحات والعمل على زيادة استثماراتهم في مصر، حيث ستضم قاعدة بيانات تشمل كل الإحصائيات المفيدة للمستثمر والتي تخلق بيئة مناسبة للعمل.

وأكد مشهور فى بيان صحفى له أن إنشاء هذه الوحدة سيخلق حلقة وصل قوية بين المستثمرين المصريين بالخارج ومصر، بالإضافة تنمية الروابط مع المواطنين المصريين بالخارج عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية وإجابة رغباتهم واستفساراتهم بما يساعدهم على التعرف بصفة دائمة ومستمرة بالفرص الاستثمارية المتاحة وتخطيط مساهماتهم في المشروعات القومية، وتفعيل مشاركتهم في خطة التنمية الشاملة، بعد المعاناة قبل ذلك من العديد من التعقيدات و الروتينيات التى كانت تواجه المستثمرين بل كانت سببا فى تغيير مسار الاستثمار عن مصر.

وأشار النائب إلى اهتمام الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصريين بالخارج ، حيث عقدت وزارة الهجرة عددا من الفعاليات لربط المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم في العديد من المجالات.

وتابع : على سبيل المثال سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والتي جذبت أكثر من ٣٠٠ عالم وخبير مصري في كافة المجالات وكان آخر تلك المؤتمرات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية والتي تحصد مصر ثماره حتى الآن.
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