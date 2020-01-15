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محافظات

شاهد جولة السفير الأمريكي بمكتبة الإسكندرية.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
زار سفير الولايات المتحدة في مصر جوناثان كوهين، اليوم الأربعاء، مكتبة الإسكندرية في جولة استمرت ثلاث ساعات، قام خلالها بتفقد معالمها، والمقتنيات بها، والمعارض المتنوعة، والمتاحف.

التقى السفير الأمريكي، والوفد المرافق له بالدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة الذي أقام مأدبة غداء تكريمًا له، وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية بمناسبة الزيارة.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته بزيارة السفير الأمريكي للمكتبة، وطالب بتكرارها من جانب السفراء الأجانب في مصر ليشهدوا هذا الصرح المصري الهام، وهذه المؤسسة الثقافية العالمية، التي تضاهي نظيرتها، إن لم تتفوق عليها، على الصعيد العالمي.
شاهد جولة السفير الأمريكي بمكتبة الإسكندرية.. صور
شاهد جولة السفير الأمريكي بمكتبة الإسكندرية.. صور
شاهد جولة السفير الأمريكي بمكتبة الإسكندرية.. صور
شاهد جولة السفير الأمريكي بمكتبة الإسكندرية.. صور
شاهد جولة السفير الأمريكي بمكتبة الإسكندرية.. صور
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