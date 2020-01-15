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اقتصاد

مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود لمستوى 13772.93 نقطة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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محمد صبيح

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب واتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وسجل مؤشر البورصة الرئيس إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة ارتفاعا 0.12% مسجلا 13772.93 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.64% مسجلا 533.44 نقطة.

وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بشكل طفيف بنسبة 0.41% مسجلا 1383.25 نقطة.

وبلغ إجمالي التداول على أسهم داخل المقصورة نحو 475,422,102 مليون جنيه بعد التداول على 105.4 مليون سهم بتنفيذ 16,350 ألف عملية.. بلغ إجمالي التداول اليوم 4.9 مليار جنيه.

وسجلت مشتريات المستثمرين العرب نحو 11.2 مليون جنيه وكذا المستثمرين الأجانب بنحو 727.3 مليون جنيه.. فيما سجلت مبيعات المستثمرين المحليين بنحو 738.6 مليون جنيه.
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