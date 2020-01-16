حكم الصلاة للحامل إذا حدث لها نزيف.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» تقول صاحبته: «امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل؛ فهل يصح لها أن تصوم في تلك الحالة؟ وما الحكم في صلاتها؟».





وأجابت «الإفتاء» السائلة قائلة: "يصح لها أن تصوم وتصلي؛ لأن هذا النزيف استحاضة، أي في حكمها، والمرأة المستحاضة تصوم وتصلي.





واستندت في فتواها بما روى عن السيدة عائشة - رضى الله عنها- أنها قالت: « جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُسْتَحَاضُ، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير»: «صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ».





حكم صلاة المرأة الحامل جالسة على الكرسي:

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لا يستطيع القيام فى الصلاة والنزول للركوع والسجود رخص له الشرع ان يصلى جالسًا، لقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.





وأضاف "وسام" فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه :- أصلى وأنا جالسة ولا أستطيع الانحناء للركوع والسجود لأننى حامل فهل هذا حرام ؟"،الأصل أن القيام ركن فى الصلاة إلا إذ شق هذا عليكِ مشقة شديدة .





وتابع" فالنبي -صلى الله عليه وسلم-رخص لمن لا يستطيع القيام فى الصلاة أن يصلى قاعدًا ورخص لمن لا يستطيع الإتيان بحركة الركوع والسجود خصوصًا إذا كانت المرأة حاملًا وكان النزول للركوع والسجود يضر بها وبجنينها رخص فى أن يومئ المصلى بحركة الركوع وبحركة السجود لكن حركة السجود تكون أخفض من حركة الركوع وصلاتها صحيحة ولا حرج فى ذلك.





حكم قضاء الحامل ما فاتها من صيام رمضان:

ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقول صاحبته (أفطرت رمضان السابق بسبب الولادة وسأفطر رمضان القادم بسبب الرضاعة فكيف أقضي ما عليّ من أيام؟).





وأجاب "علام" قائلًا : إن الله سبحانه وتعالى فرض الصوم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)، ثم أنه جعل الأعذار التى تبيح الفطر لقوله تعالى ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ).



