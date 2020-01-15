إغلاق 14 صيدلية مخالفة لاشتراطات التراخيص بالغربية..صور

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم توجيهاته بإغلاق 14 صيدلية بمراكز ومدن المحافظة، لوجود مخالفات تنوعت بين مخالفة الاشتراطات وعدم تعيين مدير مسئول، وبيع أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.



وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط الصيدليات المخالفة بمحافظة الغربية وبناء على تعليمات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة كان وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد تلقى تقريرا من الدكتور خالد أصيل مدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، بتشكيل لجنة بقيادته وشن حملة على الصيدليات ومخازن الأدوية والمؤسسات الحكومية الصحية فى إطار تشديد الرقابة على السوق الدوائي، ورصد المخالفات.



وتضمن التقرير، رصد مخالفات فى 14 صيدلية ، منها ضبط أدوية مهربة وغير مسجله بوزارة الصحة وعدم تعيين مدير مسئول عن الصيدلية، فأصدر قراره المتقدم.