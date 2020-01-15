شاهد.. أحمد شامي يخفي تفاصيل العمل القادم

نشر الفنان أحمد شامي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة له، وعلق على الصورة قائلا: "بسم الله الرحمن وأول يوم تصوير مسلسل رمضان 2020 دعواتكم بالنجاح ....

يا تري ايه هو المسلسل واسمه ايه؟؟".



ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:



عسل يا شامى ربنا يوفقك🌷🌹



مبرررررروك وبالتوفيق إن شاء الله



مش مهم اسمه المهم إنك فيه دي أحلى حاجة ربنا يوفقك 💖😍💖😍💖😍



جدير بالذكر أن الفنان أحمد شام قد أكمل عامه الـ 29، وكانت أحدث أعماله الدرامية مشاركته في مسلسل "الخانكة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وماجد المصري وغيرهم من نجوم الدراما.

