إعلام النواب: مسئولية كبيرة على البرلمان لإقرار قوانين تمس المواطن

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن البرلمان عليه مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة لإقرار القوانين التى لها أولوية والتي تمس المواطن المصرى بشكل كبير.





وأشار "مصطفى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين التى تم الانتهاء منها ولكن بها مشاكل من الناحية الدستورية، ومن ثم لابد من معالجة هذا العوار الدستورى وسرعة إقرار القانون ومنها على سبيل المثال قانون الإدارة المحلية.





وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.





وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، تهديدا لكل وزراء الحكومة، بأن البرلمان سيستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال التقصير في أداء مهام عملهم.





وأكد علي عبد العال، بعد انتهاء الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، أن الاستجواب نجح، في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.





وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرا للصحة والسكان.





يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، غلق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، وعرض مقترح موقع من أكثر من عشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية.



