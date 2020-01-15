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أخبار البلد

خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن اعتبارا من يونيو المقبل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:44 م
السفير خالد ثروت
السفير خالد ثروت
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أ ش أ
أكد السفير، خالد ثروت، سفير مصر لدى أيرلندا، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية لتسيير خط طيران مباشر بين (القاهرة ) و(دبلن ) بواقع أربع رحلات أسبوعية ، أيام : الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد، وذلك اعتبارا من الخامس من شهر يونيو القادم" 2020 " في أول ربط مباشر بين العاصمتين.

وأضاف السفير ثروت ، أن السفارة المصرية في (دبلن ) بذلت جهدًا متواصلًا على مدار السنوات الماضية في التنسيق بين شركة مصر للطيران ، والسلطات الأيرلندية المعنية للعمل على تدشين هذا الخط ، والذي من شأنه تنشيط حركة السياحة الأيرلندية إلى مصر، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأوضح أن هذا الخط يأتي تسهيلًا على المواطنين المصريين المقيمين بأيرلندا حيث سيوفر لهم رحلات أسرع وأسهل إلى مصر ، من خلال الطيران المباشر إلى القاهرة، بدلًا من طيران غير مباشر يستغرق عدد ساعات أطول.

وأشار السفير المصري في ( دبلن ) إلى أن هذا الاتفاق سيكون له أبلغ الأثر في زيادة السياحة الأيرلندية إلى مصر، معربا عن تفاؤله لزيادة الإقبال على الخط الجديد في كلا الاتجاهين، أخذًا في الاعتبار بأن القاهرة تمثل مركزا للطيران الدولي للدول الأفريقية ، ودول الشرق الأوسط.
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