محافظ الدقهلية: مليار و108 ملايين جنيه مُنحت لتمويل مشروعات

قال الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية إنه تم منح مليار و108 ملايين و411 ألف جنيه،في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم "مشروعك" وذلك لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب السوق.



وأكد محافظ الدقهلية على أن دعم المحافظة لمشروعك باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.



وأضاف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة ،يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والإستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.



ومن جانبه قال المحاسب عماد خضر مدير إدارة مشروعك إنه تم منح قروض على مستوى المحافظة لـ 10 الاف و768 مشروعًا،وفرت 19 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى ديسمبر الماضي، وجاءت مدن المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين،وبلقاس،واجا،كأفضل خمسة مراكز من حيث عدد المشروعات وفرص العمل.