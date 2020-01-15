وفد نقابة الأطباء يزور مصابي حادث ميكروباص يقل 15 طبيبة من المنيا للقاهرة

وقع صباح اليوم حادث مروع لعدد 15 طبيبة من المنيا اثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المراة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧، نتج عن الحادث وفاة طبيبتين وتم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ومعهد ناصر لتلقى الرعاية الطبية .



وقد توجه الي مستشفي معهد ناصر للأطمئنان على المصابين كلا من د حسين خيرى نقيب الأطباء ود نجوى الشافعى وكيل النقابة و د.ايهاب الطاهر امين عام النقابة ود.محمد عبدالحميد امين الصندوق و د.مني مينا عضو المجلس السابق ود.احمد صفوت عضو مجلس نقابة اطباء القاهرة ومن وزارة الصحة كلا من د شريف وديع مساعد وزيرة الصحة ود. محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة , كما توجه د احمد السيد مقرر لجنة الشباب الى مستشفى ١٥ مايو للأطمئنان على المصابين هناك .



ونعت نقابة أطباء مصر الزميلات الطبيبات شهداء المهنة واللاتي وافتهن المنية ونتمني الشفاء العاجل للطبيبات المصابات.