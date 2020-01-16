إعلام البرلمان: سنركز على الاهتمام بتفعيل دور قصور الثقافة في المحافظات

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن اللجنة تتابع عن قرب دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة جعلنا نساهم فى وقف العجز الهائل التى تتعرض له مواردنا.





وأشار "مصطفى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن اللجنة تنادى دائما بالاهتمام بدور قصور الثقافة فى المحافظات، خاصة أن الرئيس السيسى أعطى أولوية كبير للاهتمام بدور قصور الثقافة فى المحافظات، باعتبارها تمثل مكتبة الدولة ومسارحها فى كل ربوع مصر.





وأوضح أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، أننا الآن فى مرحلة جنى الثمار ومراجعة النتائج ورؤية ماتم تقديمه خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن الفترة المتبقية من البرلمان يمكننا من خلالها عمل الكثير ، حتى نصل لصياغة المنتاج النهائى للقوانين فى أبهى صوره.





وكان قد أكد د. خالد العناني وزير السياحة والآثار أن اهتمام الدولة بآثارها كبير جدًا، وهذا يدل علي رقي الدولة وقوتها وتقدمها إلى الأمام.





جاء ذلك في كلمته في الاحتفالية المقامة في دار الأوبرا المصرية، وذلك بمناسبة عيد الأثريين ال 14،وسط حضور كبير من الأثريين.





وقال "العناني"، إن دمج السياحة والآثار في وزارة واحدة يقوي القطاعين وهناك تكامل بينهما، وذلك يحقق استفادة للدولة ويؤدي إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد.



