محافظ الغربية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بقرية ميت عساس .. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مفاجئة على قرية ميت عساس مركز سمنود ظهر اليوم ، بدأها بتفقد مقر الوحدة المحلية ومتابعة حضور الموظفين ومراجعة دفاتر الحضور والإنصراف، وأيضًا مراجعة حصر مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسجلات الوحدة.



وقرر محافظ الغربية بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة هذه المخالفات ومقارنتها على أرض الواقع والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.



وتابع محافظ الغربية جولته بشوارع القرية للوقوف على مستوى النظافة مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بالقرية وإزالة أى تجمعات للقمامة بصفة دورية والحفاظ على المظهر العام للشوارع.



وأكد أن الجولات المفاجئة مستمرة على جميع مدن وقرى المحافظة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع والتأكد من قيام الجميع بدوره المنوط به.