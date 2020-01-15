أخبار الرياضة| تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا.. وصلاح خارج تشكيل أوروبا المثالي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
عاجل | تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أبطال أفريقيا 48 ساعة
أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تأجيل مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد لقاء الزمالك ومازيمبي بدوري الأبطال
حسم وليد العطار، المدير التنفيذى فى اتحاد الكرة، مصير تعديل مباراة نادي الزمالك ونظيره فريق مازيمبي الكونغولي، المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.
إقامة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في الإمارات .. اتحاد الكرة يحسم الجدل
حسم اتحاد الكرة الجدل حول إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز في الامارات عقب مباراة السوبر المصري بين الفريقين.
شوبير يزف بشرى سارة عن التطورات الصحية لـ مؤمن زكريا
زف احمد شوبير، نائب رئيس الأتحاد المصري السابق، بشرى سارة عن الحالة الصحية الخاصة بإصابة نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا.
يثير الجدل من جديد.. أحمد بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد
اثار أحمد بلال، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، الجدل من جديد بتصريحاته حول مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مصطفى محمد ومستواه مع الفريق الأبيض.
بشرى سارة.. تفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي
يبدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.
بالأرقام.. مصطفى محمد يتفوق على مروان محسن ويحرج أحمد بلال
أثار مهاجم النادى الأهلى السابق أحمد بلال، الجدل حوله من جديد، بعد التصريحات التى تحدث فيها عن أفضلية مهاجم النادى الأهلى الحالى مروان محسن، على نجم فريق الزمالك الشاب مصطفى محمد .
رسميا.. توتنهام يضم نجم بنفيكا
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تعاقده مع اللاعب جيدسون فيرنانديز، لاعب وسط ميدان فريق بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
عاجل | تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أبطال أفريقيا 48 ساعة
أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تأجيل مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد لقاء الزمالك ومازيمبي بدوري الأبطال
حسم وليد العطار، المدير التنفيذى فى اتحاد الكرة، مصير تعديل مباراة نادي الزمالك ونظيره فريق مازيمبي الكونغولي، المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.
إقامة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في الإمارات .. اتحاد الكرة يحسم الجدل
حسم اتحاد الكرة الجدل حول إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز في الامارات عقب مباراة السوبر المصري بين الفريقين.
شوبير يزف بشرى سارة عن التطورات الصحية لـ مؤمن زكريا
زف احمد شوبير، نائب رئيس الأتحاد المصري السابق، بشرى سارة عن الحالة الصحية الخاصة بإصابة نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا.
يثير الجدل من جديد.. أحمد بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد
اثار أحمد بلال، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، الجدل من جديد بتصريحاته حول مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مصطفى محمد ومستواه مع الفريق الأبيض.
بشرى سارة.. تفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي
يبدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.
بالأرقام.. مصطفى محمد يتفوق على مروان محسن ويحرج أحمد بلال
أثار مهاجم النادى الأهلى السابق أحمد بلال، الجدل حوله من جديد، بعد التصريحات التى تحدث فيها عن أفضلية مهاجم النادى الأهلى الحالى مروان محسن، على نجم فريق الزمالك الشاب مصطفى محمد .
رسميا.. توتنهام يضم نجم بنفيكا
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تعاقده مع اللاعب جيدسون فيرنانديز، لاعب وسط ميدان فريق بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.