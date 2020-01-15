AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة| تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا.. وصلاح خارج تشكيل أوروبا المثالي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:13 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

عاجل | تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أبطال أفريقيا 48 ساعة
أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تأجيل مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد لقاء الزمالك ومازيمبي بدوري الأبطال
حسم وليد العطار، المدير التنفيذى فى اتحاد الكرة، مصير تعديل مباراة نادي الزمالك ونظيره فريق مازيمبي الكونغولي، المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

إقامة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في الإمارات .. اتحاد الكرة يحسم الجدل
حسم اتحاد الكرة الجدل حول إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز في الامارات عقب مباراة السوبر المصري بين الفريقين.

شوبير يزف بشرى سارة عن التطورات الصحية لـ مؤمن زكريا
زف احمد شوبير، نائب رئيس الأتحاد المصري السابق، بشرى سارة عن الحالة الصحية الخاصة بإصابة نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا.

يثير الجدل من جديد.. أحمد بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد
اثار أحمد بلال، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، الجدل من جديد بتصريحاته حول مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مصطفى محمد ومستواه مع الفريق الأبيض.

بشرى سارة.. تفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي
يبدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

بالأرقام.. مصطفى محمد يتفوق على مروان محسن ويحرج أحمد بلال
أثار مهاجم النادى الأهلى السابق أحمد بلال، الجدل حوله من جديد، بعد التصريحات التى تحدث فيها عن أفضلية مهاجم النادى الأهلى الحالى مروان محسن، على نجم فريق الزمالك الشاب مصطفى محمد .

رسميا.. توتنهام يضم نجم بنفيكا
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تعاقده مع اللاعب جيدسون فيرنانديز، لاعب وسط ميدان فريق بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز الرياضة.. مهاجمة الخطيب.. وتعليق كلوب على صلاح.. وفسخ عقد بوطيب مع الزمالك

أخبار الزمالك أمس 6-12-2019

أخبار الرياضة | استبعاد شيكابالا وعبد الله جمعة من مواجهة بيراميدز .. حريق في الأهلي

أخبار الرياضة| خناقة شوارع بين لاعبي الأهلي والزمالك.. سعد سمير يضع مسئولي الأهلي في مأزق.. حمد الله يتفوق على طارق حامد

أخبار الرياضة| محمد صلاح يغيب عن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا.. تركي آل الشيخ يتحمل صفقة السومة لـ الأهلي

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل ازارو.. انسحاب الاهلي من صفقة اليكي.. صدمة للزمالك بسبب الدوري

ترشيحاتنا

عقيلة صالح: الجيش الوطني الليبي سيحرر طرابلس قريبا

لحظة تفجير المعسكرات المعادية بالعبوات الناسفة فى مناورة بقاعدة برنيس.. شاهد

اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد لقاء الزمالك ومازيمبي بدوري الأبطال

شاهد.. رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة يكشف السر وراء مناورة قادر 2020

ما حجم قوته.. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر.. تفاصيل

تريند الفن.. وثيقة لقتيل فيلا نانسي عجرم تقلب موازين القضية.. وفاة نجم مسلسل العشق الممنوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحي جدا.. ماذا يحدث عند إضافة الزنجبيل لـ القهوة؟

أسود قصر النيل.. حكاية تماثيل دفعت مبدعها للانتحار وانتقلت لمقرها بأمر ملكى

إطلالة فخمة.. كيت ميدلتون تتألق في معطف شتوي أنيق.. شاهد