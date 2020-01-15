لاعبو الجونة يصلون الملعب استعدادا لمواجهة الزمالك .. صور

وصل لاعب, الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إلى استاد الفريق استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن الاسبوع الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز .



كما وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الجونة من أجل الاستعداد للقاء .



وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق الجونة في إطار الإسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز.



وشهدت التشكيلة عودة محمود عبدالرازق شيكابالا، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبدالغني - حازم امام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمود شيكابالا - اوناجم

خط الهجوم: عمر السعيد



ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 11 جولة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة من 12 جولة.