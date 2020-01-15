الرئيس السيسى يصدر قرارًا مهمًا عن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين





ويستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن، تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتي:



مادة 5: ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية دون مقابل.



المادة الثانية



ينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم 2 لسنة 2020، بتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.