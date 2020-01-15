لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

يستأنف غدا الخميس طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية ، امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، وذلك بنظام الكتاب المفتوح.



حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي غدا الخميس الموافق 16 يناير 2020 ، امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، ومن المقرر أن يبدا زمن الامتحان من 1 ظهرا حتى 3:30 عصرا .



و وفقا للمواصفات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، سيتكون امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الاول الثانوي من 25 سؤالًا مقسمين إلى (23 سؤالا اختيار من متعدد ، وسؤالين مقال) .



أما عن طلاب الصف الثاني الثانوي ، فيؤدوا غدا الخميس الموافق 16 يناير 2020 ، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، وذلك من 9 صباحا حتىـ 12 ظهرا .



و وفقا للمواصفات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، سيتكون امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 40 سؤالًا مقسمة إلى (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعها اختيار من متعدد.



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الالكترونية .



وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الالكتروني المضبوطة ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات!.



وقال وزير التربية والتعليم : على الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره ، حيث إنه الان يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد ، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.