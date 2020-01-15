رانيا الكيلاني مديرا لوحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة طنطا

أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، قرارا، بتكليف الدكتورة رانيا محمود الكيلاني، الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع بكلية الآداب بالجامعة، مديرًا لوحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، لمدة عام، قابل للتجديد، بما لا يتعارض مع الأعمال المكلفة بها، بالواجبات المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات.



وتخرجت الدكتورة رانيا الكيلاني في كلية الآداب جامعة طنطا عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصلت على درجة الماجستير في تخصص علم الاجتماع عام 2004 ، ودرجة الدكتوراه في ذات التخصص عام 2008، وتدرجت في الوظائف العلمية حتي وصلت إلى درجة أستاذ مساعد في عام 2015.