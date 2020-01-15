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حوادث

مصرع رجل مسن وزوجتيه داخل منزله في ظروف غامضة بقنا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:52 م
جثة
جثة
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يوسف رجب
عثرت أجهزة الأمن بقنا، اليوم الأربعاء، على ٣ جثث لرجل وزوجتيه، ونجله مصابين داخل منزلهم بقرية العربات في نقادة.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، بالعثور على جثث كل من: محمود عبدالباسط محمد يونس 80عامًا، و زوجتيه عواطف عبدالرحيم محمد عبدالرحيم 60عاما، و نادية محمود ابراهيم 55عاما، و بجانبهم نجله أحمد 18 عامًا.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة بقرية العربات، لنقل الجثامين و كشف ملابسات الواقعة، التي لم تتضح حتى الآن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعه.

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