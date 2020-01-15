AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إخلاء سبيل سائق توك توك تحرش بفتاة مصابة بمتلازمة داون بالزقازيق

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:03 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
محمد الطحاوي
قررت محكمة جنح مركز الزقازيق، إخلاء سبيل سائق توك توك تحرش بطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وحاول هتك عرضها، أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها مستغلا أنها من " متلازمة دون" على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من أسرة " ز ر " 16 سنة من ذوى الاحتياجات الخاصة "متلازمة داون" مقيمة قرية كفر الحصر، تتهم فيه "مصطفى و " 19 سنة سائق، مقيم كفر الزقازيق، بالتعدى على ابنتهم والتحرش بها.

وتبين أنه أثناء سير السائق فى أحد شوارع قرية كفر الحصر، شاهد الطفلة فى أحد الشوارع، وحاول التحرش بها والتعدى عليها جنسيا، فشاهدته سيدة من شرفة منزلها، فأهانته وهرعت مسرعة وأبلغت أسرتها، وتم تحرير المحضر رقم 62281 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2020.

فيما تمكنت قوة من مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم أحمد متولي، رئيس مباحث مركز الزقازيق، من ضبط المتهم وتمت إحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه.
Advertisements

ترشيحاتنا

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت.. والحلو: كيك بون كورن بالكراميل

مادية وعنيفة.. 10 أزمات لـ ميجان ماركل بالقصر الملكي انتهت برحيلها

إطلالة شتوية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في ظهور جديد.. شاهد

عاجل.. وصول الرئيس السيسي لقاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر

سننفذ خلال شهر.. نانسى عجرم تتلقى تهديدات بالقتل من أهل قتيل فيلتها.. تفاصيل

عقيلة صالح: الجيش الوطني الليبي سيحرر طرابلس قريبا

AdvertisementS

ما حجم قوته.. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر.. تفاصيل

تطور خطير.. القضاء اللبناني يوجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد مساء اليوم حتى السبت

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني

تسريب وثيقة عمل لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجريات القضية

الأباتشي يعود .. شيكابالا يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى الجونة من قذيفة صاروخية.. فيديو

مش مقتول في الڤيلا.. سارة نخلة تهاجم زوج نانسي عجرم برسالة جديدة

صقيع وأمطار رعدية.. طقس سيئ بالإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

شوبير يزف بشرى سارة عن التطورات الصحية لـ مؤمن زكريا

الرئيس السيسى يصدر قرارًا مهمًا عن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

بث مباشر.. السيسى يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر والمرحلة الختامية لـ قادر 2020

حزن عارم .. أطباء المنيا تنعى الطبيبات المتوفيات فى حادث الكريمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

بـ الجلد الأسود والاسكارف.. نجوى كرم تتألق على إنستجرام