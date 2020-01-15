إخلاء سبيل سائق توك توك تحرش بفتاة مصابة بمتلازمة داون بالزقازيق

قررت محكمة جنح مركز الزقازيق، إخلاء سبيل سائق توك توك تحرش بطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وحاول هتك عرضها، أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها مستغلا أنها من " متلازمة دون" على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من أسرة " ز ر " 16 سنة من ذوى الاحتياجات الخاصة "متلازمة داون" مقيمة قرية كفر الحصر، تتهم فيه "مصطفى و " 19 سنة سائق، مقيم كفر الزقازيق، بالتعدى على ابنتهم والتحرش بها.



وتبين أنه أثناء سير السائق فى أحد شوارع قرية كفر الحصر، شاهد الطفلة فى أحد الشوارع، وحاول التحرش بها والتعدى عليها جنسيا، فشاهدته سيدة من شرفة منزلها، فأهانته وهرعت مسرعة وأبلغت أسرتها، وتم تحرير المحضر رقم 62281 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2020.



فيما تمكنت قوة من مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم أحمد متولي، رئيس مباحث مركز الزقازيق، من ضبط المتهم وتمت إحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه.