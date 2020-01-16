Sony تستعد لطرح هواتف Xperia جديدة.. 24 فبراير

تستعد شركة سونى اليابانية العريقة لطرح مجموعة هواتف من فئة Xperia الشهيرة فى 24 فبراير المقبل، وذلك ضمن فعاليات MWC مؤتمر الهواتف الذكية العالمى فى مدينة برشلونة الإسبانية.





وبحسب "جى إس إم آرينا" التقنى، ستطرح سونى هاتفها الرائد Xperia 5 Plus، وعددا من الهواتف الذكية ضمن الفئة المتوسطة بمعالجات من نوع Snapdragon 765.





يذكر أن سعر Sony Xperia 5 Plus سيبلغ حوالى 949 دولارا ما يعادل 15 ألف جنيه للنسخة الأقل سعة تخزينية، بينما سيبلغ سعر النسخة الأكبر منه فى السعة 999 دولارا أمريكيا ما يعادل 16 ألف جنيه مصري.





وتم تصميم Sony Xperia 5 Plus بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع OLED، بتقنية عرض 4K HDR OLED، وستكون كاملة تمامًا دون أى حواف تذكر، مع نفس أبعاد العرض السينمائية، بينما يبلغ سمكه 8.1 ميلليمتر فقط.





وسيحتوى Sony Xperia 5 Plus على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أساسية رباعية لتوفير أقصى تجربة تصوير ممكنة لمستخدمى تحفة سونى المنتظرة.





وزود Sony Xperia 5 Plus بقارئ البصمة الجديدة المزود بنفس المكان الذى يحتوى على زر التشغيل، كما أن الهاتف يعمل بكابل من نوع USB-C، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر ولكن فى الجزء الأعلى من الهاتف، بالإضافة لسماعات أمامية مزدوجة توفر تجربة إستماع مميزة



