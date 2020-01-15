نقيب أطباء المنيا يعلن استخراج تصاريح دفن طبيبتين بحادث الكريمات

أعلن الدكتور ناصر زغلول نقيب اطباء المنيا انه تم استخراج تصاريح الدفن للطبيبتين المتوفيتين فى حادث الكريمات رانيا محرم وسماح نبيل لبدء مراسم الدفن بعد خروجهما من مستشفى 15 مايو ، كما تم خروج الدكتورة سمية على بعد تماثل حالتها للشفاء.



واوضح زغلول انه سافر الى القاهرة على رأس وفد من نقابة الاطباء للاطمئنان على حالة المصابين ، مشيرا الى ان النقابه اصدرت بيانا تطالب فية وزارة الصحة بعقد الدورات التدريبية بمقر العمل وعدم السفر.



ومن جانبها اعلنت وزارة الصحة عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017 .



وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم نقل المصابين إلى معهد ناصر لتقى الرعاية الطبية الكاملة لافتة إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية واكياس الدم للمصابين.



كانت وزارة الصحة قد دفعت بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين سريعا وتم وضع جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات المحافظة ، وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.



