رئيس جامعة عين شمس يجتمع بفريق عمل مشروع مركز التميز والطاقة بجامعة MIT الأمريكية

اجتمع الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة بالجامعة، بفريق عمل مشروع مركز التميز والطاقة من جامعة MIT بالولايات المتحدة الأمريكية
جاء ذلك بقصر الزعفران بحضور :
Dr. Ahmed ghoniem
Dr. Alexander slocum
Dr. Gang Chen
Dr. Dina kafafi
حيث استعرض رئيس جامعة عين شمس خلال الاجتماع ما تم تنفيذه فى مشروع مركز التميز حتى الآن وتناقش مع أعضاء الفريق فى تذليل العقبات المختلفة والانطلاق فى المشروع بقوة وسرعة أكبر كما تابع الخطوات التى تمت حتى الآن بخصوص المشاريع البحثية وتطوير المناهج الخاصة بالطاقة بكلية الهندسة بالجامعة .
كما تطرق الجانبين أيضا إلى أهمية التعاون بين الجامعة وجامعة MITليشمل مجالات عديدة .