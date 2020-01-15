الأورمان توزع 1500 كيلو لحوم على الأقباط بكنائس المنيا

وزعت جمعية الأورمان بالمنيا 1500 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بعدد من الكنائس والقرى. جاء ذلك خلال احتفالات نظمتها جمعية الأورمان .



وقال محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية قامت بتوزيع 1500 كيلو لحوم على 750 أسرة من الإخوة المسيحيين، حيث شمل التوزيع الكنيسة الإنجيلية بالمنيا ومغاغة والكنيسة الرسولية بسمالوط والمنيا، وكنيسة مار يوحنا بسمالوط والعدوة، وكنيسة السيدة العذراء بملوى وسمالوط، والأمير تادرس بمطاى، والأمير تادرس الشطبي ببني مزار، ومطرانية الأقباط بديرمواس.



وأشار فؤاد إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة الإخوة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.



وأكد أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتوفير متطلباتهم .

