قيادي بـ مستقبل وطن: قاعدة برنيس العسكرية أثبتت أن للوطن جيشاً يحميه

أشاد المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن وأمين مساعد الشباب بالقاهرة بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاعدة برنيس العسكرية لافتا إلى حرص القيادة السياسية على تسليح الجيش المصرى بأحدث الأسلحة في العالم.





وأكد "رشدان" في بيان له، ان القاعدة بعثت رسائل تحذير لأي دولة تريد الاقتراب من مصر أو تهديد مصالحها أو ثرواتها على الحدود، فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030".





وأضاف أن القاعدة تعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية، تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.





وشدد "رشدان" على أن افتتاح قاعدة " برنيس" ومناورة قادر 2020 عكست قدرة الجيش المصرى على مجابهة التحديات والمؤامرات، أمام العالم أجمع، وإبراز للجهود التي تقوم بها في تأمين الحدود وتحقيق الاستقرار داخل الدولة، مؤكدًا أن ذلك يبعث نوع من الطمأنينة داخل ربوع الشعب المصري.



