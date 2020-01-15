AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نانسي بيلوسي: فخورون بتقديم لائحة عزل ترامب للشيوخ

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:47 م
بيلوسي
بيلوسي
Advertisements
محمد علي
في متابعة لإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كانت مقررة من قبل، بعد أن عقد مجلس النواب الأمريكي جلسة محاكمة لترامب انتهت بإدانته، عبرت رئيسة المجلس عن فخرها بما قامت به خلال رئاستها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن إجراءات العزل: "فخورون بأن نقدم لائحة محاكمة ترامب التي ستحدد التهم التي تشكل أساس محاكمته أمام مجلس الشيوخ" والذي يعد الغرفة الثانية للكونجرس الأمريكي".

أضافت بيلوسي: ترامب يحاكم برلمانيا بسبب محاولته التأثير على حكومة أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية.

وسبق أن أدان مجلس النواب الأمريكي في جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات الرئيس ترامب، بتهمتي إساءة استغلال السلطة وتعطيل عمل الكونجرس، حيث صوت في كلتا الجلستين أكثرية النواب.

ومن المقرر اليوم أن يحدد مجلس الشيوخ الأمريكي رؤساء العزل والمحاكمة لترامب، والتي يتوقع أن تكون جلسات محاكمته مخففة بسبب الأكثرية الجمهورية التي تسيطر على الشيوخ، كون ترامب أحد أعضاء الحزب الجمهوري.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصويت تاريخي اليوم.. هل ينتصر مجلس النواب الأمريكي في معركة عزل ترامب

تظاهرات في ولايتي نيويورك وشيكاغو داعمة لعزل ترامب

عزل ترامب.. تعرف على الإجراءات القانونية المطلوبة للإطاحة بالرئيس الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ النظر في إجراءات عزل ترامب

رئيس مجلس النواب الأمريكي: التصويت على التحقيق مع ترامب عادل تماما

شاهد.. في أول ظهور له مع ميلانيا.. ماذا قال ترامب عن إجراءات عزله

ترشيحاتنا

تعليق اتحاد الكرة على رفض الزمالك خوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر

صحيفة بريطانية تكشف تطورات خطيرة تشعل الصراع في ليبيا

إطلالة فخمة.. كيت ميدلتون تتألق في معطف شتوي أنيق.. شاهد

اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد لقاء الزمالك ومازيمبي بدوري الأبطال

تسريب وثيقة عمل لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجريات القضية

لحظة تفجير المعسكرات المعادية بالعبوات الناسفة فى مناورة بقاعدة برنيس.. شاهد

AdvertisementS

ما حجم قوته.. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر.. تفاصيل

تطور خطير.. القضاء اللبناني يوجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد مساء اليوم حتى السبت

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني

تسريب وثيقة عمل لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجريات القضية

الأباتشي يعود .. شيكابالا يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى الجونة من قذيفة صاروخية.. فيديو

مش مقتول في الڤيلا.. سارة نخلة تهاجم زوج نانسي عجرم برسالة جديدة

صقيع وأمطار رعدية.. طقس سيئ بالإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

شوبير يزف بشرى سارة عن التطورات الصحية لـ مؤمن زكريا

الرئيس السيسى يصدر قرارًا مهمًا عن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

بث مباشر.. السيسى يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر والمرحلة الختامية لـ قادر 2020

حزن عارم .. أطباء المنيا تنعى الطبيبات المتوفيات فى حادث الكريمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

بـ الجلد الأسود والاسكارف.. نجوى كرم تتألق على إنستجرام