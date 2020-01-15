نانسي بيلوسي: فخورون بتقديم لائحة عزل ترامب للشيوخ

في متابعة لإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كانت مقررة من قبل، بعد أن عقد مجلس النواب الأمريكي جلسة محاكمة لترامب انتهت بإدانته، عبرت رئيسة المجلس عن فخرها بما قامت به خلال رئاستها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن إجراءات العزل: "فخورون بأن نقدم لائحة محاكمة ترامب التي ستحدد التهم التي تشكل أساس محاكمته أمام مجلس الشيوخ" والذي يعد الغرفة الثانية للكونجرس الأمريكي".



أضافت بيلوسي: ترامب يحاكم برلمانيا بسبب محاولته التأثير على حكومة أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية.



وسبق أن أدان مجلس النواب الأمريكي في جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات الرئيس ترامب، بتهمتي إساءة استغلال السلطة وتعطيل عمل الكونجرس، حيث صوت في كلتا الجلستين أكثرية النواب.



ومن المقرر اليوم أن يحدد مجلس الشيوخ الأمريكي رؤساء العزل والمحاكمة لترامب، والتي يتوقع أن تكون جلسات محاكمته مخففة بسبب الأكثرية الجمهورية التي تسيطر على الشيوخ، كون ترامب أحد أعضاء الحزب الجمهوري.





