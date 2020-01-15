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رياضة

يا له من عار.. الاتحاد الانجليزي يرفض التماس تخفيض عقوبة أوباميانج

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:59 م
بيير إيميريك أوباميانج
بيير إيميريك أوباميانج
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محمد رشاد
رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الالتماس الذي تقدم به نادي أرسنال من أجل تخفيض عقوبة بيير إيميريك أوباميانج بالإيقاف لـ3 مباريات.

وتعرض المهاجم الجابوني للطرد خلال مباراة كريستال بالاس السابقة في الدوري بسبب تدخل قوي ، وصدر قرار ضده بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في تصريحات لموقع ناديه: "تم تأكيد العقوبة بإيقافه 3 مباريات.. يا له من عار".

وأضاف يوم الأربعاء "غياب أوباميانج سيكون خسارة كبيرة لنا، فكلنا نعلم ما يقدمه للفريق".

وأتم "لسوء الحظ أخطأ في التعامل بهذه الكرة والقرار اتخذ وعلينا تقبل ذلك".
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