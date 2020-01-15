بعد حسم صفقة مهاجم الأهلي الجديد..محاولات لإعارة جيرالدو وصلاح محسن

يبذل المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات جهودًا كبيره لإعارة الثنائي جيرالدو وصلاح محسن خلال الساعات القليلة المقبلة.



وقالت مصادر ان إدارة الأهلي تحاول إعارة جيرالدو بعد التعاقد مع اليو باجي مهاجم رابيد فينا النمساوي ليتم قيده بديلًا عنه.



وأضافت المصادر ان صلاح محسن سوف ينتقل إلي سموحه معارًا لمدة 6 شهور خلال ساعات.



ومن المقرر أن يعلن مسئولو القلعة الحمراء عن تفاصيل الصفقة الجديدة خلال ساعات.