AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد حسم صفقة مهاجم الأهلي الجديد..محاولات لإعارة جيرالدو وصلاح محسن

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:47 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يبذل المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات جهودًا كبيره لإعارة الثنائي جيرالدو وصلاح محسن خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت مصادر ان إدارة الأهلي تحاول إعارة جيرالدو بعد التعاقد مع اليو باجي مهاجم رابيد فينا النمساوي ليتم قيده بديلًا عنه.

وأضافت المصادر ان صلاح محسن سوف ينتقل إلي سموحه معارًا لمدة 6 شهور خلال ساعات.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو القلعة الحمراء عن تفاصيل الصفقة الجديدة خلال ساعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتجاه في الأهلي لإعارة صلاح محسن وجيرالدو في يناير

قبل مهرجان اعتزاله.. طارق التايب والأهلي .. قصة العشق الممنوع

السنغالي إليو بادجي على أعتاب الأهلي

كل ما تود معرفته عن إليو بادجي مهاجم الأهلي القادم .. فيديو

حقيقة انضمام إليو بادجي إلى الأهلي قادما من الدوري النمساوي

الإعلان الرسمي خلال ساعات.. الأهلى ينهى صفقة المهاجم الأفريقي الجديد

ترشيحاتنا

عامل بسوبر ماركت يهاجم لصا مسلحا بشجاعة .. شاهد ماذا حدث

صحي جدا.. ماذا يحدث عند إضافة الزنجبيل لـ القهوة؟

3 إنذارات وهدف.. الزمالك يتقدم على الجونة في شوط أول متوسط.. فيديو

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين

صحيفة إماراتية: رسائل مصرية وراء افتتاح قاعدة برنيس في هذا التوقيت

بملابس رياضية وميكب هادئ.. كارولين عزمى فى إطلالة رشيقة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

بـ الجلد الأسود والاسكارف.. نجوى كرم تتألق على إنستجرام