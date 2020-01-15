تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غدا.. 22954 طالبا يمتحنون الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية...وكيل "تعليم دمياط" يدعو لتعميم استخدام التكنولوجيا

_لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

_وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة محمد أحمد عبدالسلام بـ إطسا

_غدا.. 22954 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

_وكيل "تعليم دمياط" يدعو لتعميم استخدام التكنولوجيا بين المعلمين



وأضاف أنه تبع ذلك اجتماعا مع رؤساء اللجان شدد خلاله على أهمية مرور الامتحانات في أجواء عادلة ودون السماح بحدوث مايخل بالعملية التعليمية مؤكدا على أهمية توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحان.



عقد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا بمنسقي برنامج "المعلمون أولًًا"، اليوم ، لمتابعة مبادرة صقل مدرسي وموجهي المرحلة الثانوية في التعامل التكنولوجي.



وأكد وكيل الوزارة، خلال اللقاء، أهمية المبادرة والتي تهدف لمساعدة المعلمين والموجهين في استخدام تطبيقات "أوفيس 365" وإجراء الاختبارات الإلكترونية.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل معلم يستخدم الإيميل المخصص من الوزارة للدخول على الحساب الخاص به عبر الهاتف المحمول، للتعامل مع "أوفيس" الذي أتاحته الوزارة مجانًا للمعلمين ، للتعرف على مواصفات وخطوات إعداد الاختبارات الإلكترونية وآليات التصحيح، وتأكيد استجابات الطالب.

يستأنف غدا الخميس طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية ، امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، وذلك بنظام الكتاب المفتوح.ويؤدي طلاب الصف الاول الثانوي غدا الخميس الموافق 16 يناير 2020 ، امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، ومن المقرر أن يبدا زمن الامتحان من 1 ظهرا حتى 3:30 عصرا .ووفقا للمواصفات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، سيتكون امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الاول الثانوي من 25 سؤالًا مقسمين إلى (23 سؤالا اختيار من متعدد ، وسؤالين مقال) .أما عن طلاب الصف الثاني الثانوي ، فيؤدون غدا الخميس الموافق 16 يناير 2020 ، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، وذلك من 9 صباحا حتىـ 12 ظهرا.ووفقا للمواصفات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، سيتكون امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 40 سؤالًا مقسمة إلى (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعها اختيار من متعدد.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الالكترونية .وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الالكتروني المضبوطة ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات.وقال وزير التربية والتعليم : على الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره ، حيث إنه الان يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد ، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.تفقد الدكتور محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019- 2020 للصف الأول الثانوي العام بالفيوم - فترة مسائية.كما تفقد عبدالله، لجنة مدرسة الشهيد محمد أحمد عبدالسلام - إدارة إطسا التعليمية ، ونبه مشددًا على عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط.وجرى التنبيه على جميع اللجان والملاحظين بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لهم، ووجه الطلاب لضرورة مراجعة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من حل الامتحان، كما أكد عبدالله، على أن ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.وتابع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لمتابعة امتحان الصف الثاني الثانوي - اللغة الأجنبية الثانية ، حيث أدت جميع المدارس على مستوى محافظة الفيوم الامتحان إلكتروني 69 مدرسة (حكومى وخاص).أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال 22954 طالبا وطالبة، غدا الخميس، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالصف الثالث من إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2109 / 2020 من خلال 134 لجنة على مستوى الإدارات الثمانية.وأشار إلى أن لجان الامتحان تم تجهيزها من حيث توفير جميع الإمكانيات داخل اللجان موضحا أن جميع الامتحانات تقيس مستوى جميع الطلاب وبعيدة تماما عن الغموض والنواحي الخلافية والسياسية والحزبية أو الدينية.وقال إنه وجه بضرورة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق لجان التصحيح والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات وقبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.كما وجه بضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب الصحية مضيفا أنه تم تشكيل لجان بكل إدارة للمرور على لجان الامتحان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أنه عقد اجتماعا الثلاثاء مع أعضاء ادارة المتابعة بالمديرية مؤكدا أهمية الاستعداد لمتابعة الامتحانات بالإدارات الثمانية والتعامل مع أي موقف داخل لجان الامتحان على مستوى الإدارات الثمانية بالتنسيق مع مدراء عموم الإدارات التعليمية.