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أخبار البلد

شاهد.. آراء المواطنين عن قرار جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها في مزاد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي - ندي فكري :عدسه :
تقدمت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والتنمية المحلية بشأن تعميم قرار جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها في مزاد علني.

وقالت عضو مجلس النواب، إنه "لا يخلو شارع من وجود سيارات متهالكة مهملة مركونة على جانبيه، بما يضر بالسيولة المرورية، كما أن هذه السيارات لا تمثل مثار اهتمام من قبل مالكيها حتى أنها لم تصبح صالحة للبيع والاستخدام".

ولذلك رصدت كاميرا "صدي البلد" اراء المواطنين حول " هل تؤيد مقترح جمع السيارات المتهالكة من الشوارع و بيعها لصالح الحكومة".

قال "مازن مراد" انه متفق تماما مع هذا المقترح اذا كان حلا لمشكله المرور و انه يجعل المنظر حضاريا ويقوم بتجميل العاصمه و لكن يجب ان يكون هناك تعويضات للمواطن صاحب السياره و اتمني ان لا تكون مجرد فكره او اقتراحا و يتم تطبيقها.

وأكد كريم معوض: "أنا ادعم هذا القرار لانه من الممكن ان يجعل الشوارع نظيفه و يوفر اماكن حتي تركن السيارات بها و يقوم بحل أزمة المرور".

واشار " وائل حامد " هذا الاقتراح جيد لان هذه السيارات تسبب زحمه في الشارع المصري و تآوي المخلفات و الحيوانات و تقوم بتشويه المنظر الجمالي و ايضا يجب ان نحافظ علي هذه الوجهه لان كثير من الاجانب ياتوا إلي مصر و ايضا هذه السيارات خطر علي المواطن لانها تسمح للمجرمين بوضع متفجرات بها و لكن الحكومه عند اخذها تلك السيارات هتخدم الشعب و تقوم بمساعدتهم.

واوضح " رامي عادل " نعم اؤيد هذا القرار بالرغم اني لا املك سياره ولكن يجب ان لا يكون هناك ضرر علي احد الطرفين وهذا في مصلحه الشارع المصري.

وتابع " محمد هاني " لا اؤيد هذا القرار إلا في حاله قامت الحكومه بتعويض عن هذه السيارات المتهالكه و لكن انا اعتقد انها لن تفيدهم علي الاطلاق و لن ترفع من اقتصاد البلد".

واضاف " احمد خالد " اؤيد بشده هذا القرار لان منظرها غير حضاري بالمرة في الدول الخارجيه يهتمون بالمنظر وخصوصا السيارات ولكن في مصر يسيرون بدون مقعد خلفي وهذا من خلال تجربتي الشخصيه.
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