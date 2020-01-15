محمد أوناجم يسجل ثاني أهداف الزمالك أمام الجونة .. فيديو

أحرز محمد أوناجم هدف فريق الزمالك الثاني فى مرمي الجونة بالدقيقة 54 فى المباراة المقامة حاليا في إطار الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز.



شهدت مجريات الشوط الثاني محاولات من جانب لاعبى الجونة لإدراك التعادل وحصل عمر السعيد على ضربة حرة فى منتصف الملعب.



نجح محمد أبو جبل حارس الزمالك فى الدقيقة 49 فى إبعاد كرة طولية إلى رمية تماس تلقاها أحمد حمدى كادت تشكل خطورة على مرمى حارس الفارس الأبيض.



أحرز محمد أوناجم هدف الزمالك الثاني فى مرمى حارس الجونة بعدما تسلم تمريرة سحرية فى الدقيقة 54 أرسلها إليه يوسف أوباما وسددها قوية على يمين حارس المنافس.