AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد أوناجم يسجل ثاني أهداف الزمالك أمام الجونة .. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:18 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
يسرى غازى
أحرز محمد أوناجم هدف فريق الزمالك الثاني فى مرمي الجونة بالدقيقة 54 فى المباراة المقامة حاليا في إطار الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز.

شهدت مجريات الشوط الثاني محاولات من جانب لاعبى الجونة لإدراك التعادل وحصل عمر السعيد على ضربة حرة فى منتصف الملعب.

نجح محمد أبو جبل حارس الزمالك فى الدقيقة 49 فى إبعاد كرة طولية إلى رمية تماس تلقاها أحمد حمدى كادت تشكل خطورة على مرمى حارس الفارس الأبيض.

أحرز محمد أوناجم هدف الزمالك الثاني فى مرمى حارس الجونة بعدما تسلم تمريرة سحرية فى الدقيقة 54 أرسلها إليه يوسف أوباما وسددها قوية على يمين حارس المنافس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم مباراة الزمالك وأسوان يلغي هدفا لـ محمود علاء

مصطفى محمد يحرز هدفا عالميا لـ الزمالك في مرمى أسوان

الزمالك يتقدم على أسوان بهدف فى الشوط الأول .. فيديو

عاجل | الزمالك يهزم أسوان بهدفي مصطفى محمد وزيزو.. فيديو

ملخص وأهداف فوز الزمالك على أسوان في الدوري .. فيديو

عاجل | الزمالك يفوز على زيسكو بهدفي بن شرقي ومصطفى محمد .. فيديو

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. تفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

اهم الاخبار: القضاء اللبناني يصدم زوج نانسي عجرم .. صفعة جديدة لـ أردوغان.. زالزال فى الجيزة وأكتوبر

مصرع رجل مسن وزوجتيه داخل منزله في ظروف غامضة بقنا

أخبار الفن.. توجيه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم.. عادل إمام ينتهي من فالنتينو.. وحنان تظهر من جديد

أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد مساء اليوم حتى السبت

أسود قصر النيل.. حكاية تماثيل دفعت مبدعها للانتحار وانتقلت لمقرها بأمر ملكى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

بـ الجلد الأسود والاسكارف.. نجوى كرم تتألق على إنستجرام