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اقتصاد

الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات بأداء متباين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:21 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
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وكالات
استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على تباين وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي عند الفتح اليوم متأثرا بخسائر لأسهم البنوك بعد نتائج مخيبة للآمال من جولدمان ساكس، بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل اتفاق مبدئي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبدأ مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 37.87 نقطة، أو 0.13 بالمئة ليصل إلى 28901.80 نقطة ، وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز500" الأوسع نطاقا 0.88 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 3282.27 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 2.43 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 9253.76 نقطة.

وعلى صعيد أخر، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العربية والمحلية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر699 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 4ر4 مليار جنيه.
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