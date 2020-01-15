الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات بأداء متباين

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على تباين وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي عند الفتح اليوم متأثرا بخسائر لأسهم البنوك بعد نتائج مخيبة للآمال من جولدمان ساكس، بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل اتفاق مبدئي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.





وبدأ مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 37.87 نقطة، أو 0.13 بالمئة ليصل إلى 28901.80 نقطة ، وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز500" الأوسع نطاقا 0.88 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 3282.27 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 2.43 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 9253.76 نقطة.





وعلى صعيد أخر، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العربية والمحلية.



