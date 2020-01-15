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وحيد حامد: ارتباطي بالناس الدافع الرئيسي في ثراء أعمالي الفنية.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:22 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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محمد حليم قنديل
قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن أقرب كتاب هذا الجيل إلى قلبي عبد الرحيم كمال وناصر عبدالرحمن وتامر حبيب.

وأضاف وحيد حامد خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن مجمل أفكار أعمال يعبر عن الناس والأحداث الواقعية هي البطل الحقيقي.

وأوضح وحيد حامد، أن ارتباطه بالناس الدافع الرئيسي في ثراء أعمالي الفنية.

وأشار إلى أنه سعيد جدًا بنجاح مروان حامد وأحب شريف عرفة وتامر محسن وطارق العريان ويسري نصر الله.

وتابع وحيد حامد، أن الفنان الجيد هو الذى يستطيع أن يعبر عن المواطن وهمومه.


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