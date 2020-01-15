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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة؟.. مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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رشا عوني
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي.

مكرونة فيتوتشيني
المكونات

كيلو مكرونة+ ملعقة كبيرة زيت ذرة + ملعقة صغيرة عسل ابيض + ملعقة صغيرة بودرة ثوم + طبق مشروم طازج شرائح + ملعقة كبيرة زبدة + ملعقة كبيرة دقيق + 2 كوب كريمة لباني + ملعقة كبيرة زعتر + ملح و فلفل و زعتر طازج

طريقة التحضير:

قومي أولًا بسلق المكرونة واتركيها جانبًا حتى تبرد، ثم ضيفي الدقيق مع الزبدة والزيت في وعاء على النار ، ثم ضيفي بودرة ثوم وملح وفلفل وزعتر وعسل على الخليط وقلبيه، وبعدها ضيفي المشروم، ثم اسكبي الخليط على المكرونة وضيفي لها رشة زعتر.

سلطة البروكلي
المكونات :

بروكلي
كرنب
بصل
بصل أخضر
كرفس الصوص
مايونيز
لبن رايب
خل
عصير ليمون
رشة
سكر
زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة البروكلي :

يسلق البروكلي في ماء وملح
تخلط مكونات الصوص مع بعضها البعض
يضاف الصوص إلى البروكلي المسلوق مع الكرنب الأحمر المقطع
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هنتعشى إيه النهاردة؟.. مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي

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