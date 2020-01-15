عارضة أزياء بريطانية الأخيرة.. أبرز كوارث السيلفي مع بداية عام 2020



مقياس الهوس

وكشف: "أجريت الدراسة على 400 مشارك من الهند باعتبار أن معظم سكان البلاد يستخدمون فيسبوك، وقد تم تطوير مقياس سلوك الهوس بالسيلفي بحيث يمكن استخدامه لتحديد مدى إصابة الناس بهذه الحالة،وباستخدام المقياس كان بالإمكان تحديد مدى حدة الهوس بالسيلفي من خلال الإجابة عن استبيان ينظر في العوامل التي تثير هذا الهوس، والتي تشمل الثقة بالنفس والبحث عن الاهتمام والمنافسة الاجتماعية وغيرها.



وقال الباحثون إن مفهوم الهوس بالتقاط صور السيلفي شهد تطورا مع التقدم التكنولوجي، وإن أولئك الذين يعانون من حالة نقص الثقة بالنفس يسعون إلى أن يكونوا متساوين مع من حولهم، لذلك تظهر عليهم أعراض مشابهة لسلوكيات المصابين بالإدمان.



داخل البلاد

وداخل مصر، تسبب التقاط صورة "سيلفي" في غرق شاب مصري وحبيبته في نهر النيل، نهاية العام الماضي، بعد أن اختل توازنهما على سور كوبري الجامعة بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وكشفت التحقيقات أن الشاب والفتاة كانا يسيران على كوبري الجامعة وجلسا سويًا على سور الكوبري، وخلال التقاطهما صورة "سيلفي" اختل توازنهما وسقطا في النيل.



كما نجت طالبة من الموت غرقًا، خلال محاولتها التقاط صورة "سيلفى" بعدما سقطت فى البحر من أعلى سور كوبرى ستانلى بالإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية "قسم الإنقاذ النهرى" من الوصول للموقع وإنقاذها.



حوادث عديدة

وخلال الأعوام الماضية، تعددت الحوادث، حيث سقطت فتاة في نهاية العقد الثالث من عمرها في مياه نهر النيل بمركز زفتى بالغربية، خلال التقاطها صور سيلفي ولقيت مصرعها على الفور، كما سقط شخص من أعلى كوبري 6 أكتوبر بنهر النيل، خلال تواجده صحبة أصدقائه، حيث قام بالجلوس منفردًا على سور الكوبري لالتقاط صورة "سيلفي" تذكارية، فاختل توازنه وسقط في النهر، وتم إنقاذه.



وبمدرسة السادات الصناعية بالخانكة، سقط طالب من الدور الرابع، خلال قيامه بالتصوير "السيلفي" من على سطح المدرسة، فاختل توازنه، وسقط على الأرض وأصيب بكسر بالفقرة الثالثة بالعمود الفقري.



تحذير دولي

وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حذر باحثون من المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، من التقاط صور "السيلفي" في بعض الأماكن الخطرة، والتي تسببت فى العديد من حالات الوفاة، وتشمل قمم الجبال والمباني العالية والبحيرات، وكشفوا أن حالات الوفاة الأكثر شيوعًا تحدث نتيجة حوادث الغرق، والسقوط من الأماكن المرتفعة عند التقاط "السيلفي.



معدلات الوفاة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي السقوط من الأماكن المرتفعة والغرق من أكثر أسباب الوفاة، نتيجة التقاط السيلفي، وأظهرت بعض الدراسات أن أعلى معدل للوفيات، الذي تصل نسبته ٧٣%، من الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٩ عاما.



أبرز الدول

فيما شهد العالم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2017، تسجيل 259 حالة وفاة، نتجت عن التقاط صور سيلفي، وتصدرت الهند قائمة الدول التي سجلت أعلى نسبة وفيات ناتجة عن "السيلفي" مستحوذة على نصف العدد، وتلتها كل من روسيا والولايات المتحدة وباكستان على التوالي.



هوس وهمجية

وعبر مداخلة تليفزيونية، أوضحت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن هناك نوعا من أنواع الشغف والهوس بالميديا والتقاط الصور السيلفي، ويشمل عدم التقدير للمواقف وعدم توقع التصرفات، ونوع من أنواع الهمجية في التصرف، ولا بد أن يكون الإنسان لديه قدرة من الحكمة وتقدير للمواقف، وكذلك تقليل استخدام الموبايل والهوس به، لأنه حالة من حالات الإدمان، كون الإدمان ناتج عن التعود على شيء ولا يستطيع الشخص الاستغناء عنه، مثل إدمان الموبايل أو إدمان الصور.



مطالب هامة

"الناس دي مش بتقدر مدى الخطورة، ولكن مطلوب مننا نأخذ احتياطاتنا خلال التقاط الصور سواء على الكباري أو المناطق الخطر ولازم يكون فيه تأمين عشان الناس متغامرش أنها ترتكب أفعال تؤدي بها إلى التهلكة".. حسبما أوضحت الدكتورة هالة.



مرض نفسي

وحسب تعريف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، فإن هناك ما يعرف بـ"هوس السيلفي"، وهو اضطراب نفسي ومرض هوس التصوير وتصل خطورته إلى أن يعرض الشخص نفسه للخطر، ويعانون من النرجسية وحب الذات المبالغ فيه، فيظل ينظر إلى نفسه ويلتقط صورا من كل الاتجاهات، وقد يرتبط هذا المرض بالاكتئاب بسبب نقص الثقة بالنفس.



مطلع العام الحالي، لقيت عارضة أزياء بريطانية مصرعها بسبب سقوطها من أعلى منحدر شاهق في أستراليا أثناء التقاطها صورة شخصية "سيلفي"، حيث توفيت مادلين ديفيز، 21 عامًا، بعد أن سقطت من أعلى منحدر يبلغ ارتفاعه 30 مترًا في محمية دياموند باي في سيدني، يعتبر موقعا شعبيا وشهيرا لالتقاط "سيلفي"، وتم العثور على جثة مادلين في الماء بعد 4 ساعات من استدعاء الشرطة.كما تعرضت امرأة مكسيكية لحادث مروّع داخل حديقة حيوان، إذ تواجه خطر بتر ذراعها بعد أن عبرت خطًا أمنيًا لأخذ صورة شخصية "سيلفي" مع نمر محبوس في قفصه، فالتهم ذراعها، وتمكن الحيوان من مهاجمة نويمي روساس فراجوزا، 30 عامًا، من ولاية "بويبلا" التي تقع في وسط المكسيك، أمام المتفرجين الذين أصيبوا بصدمة.واعتبر التقاط صور السيلفي اضطرابا عقليا، لأول مرة في عام 2014، كجزء من مقال ساخر أجرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي، وقد بحث الخبراء هذه الظاهرة، بعد دراسة الاضطرابات الناتجة عن التكنولوجيا، وأكد الدكتور مارك غريفيث من قسم علم النفس بجامعة نوتنغهام، أن حالة الهوس بالسيلفي يجب أن تصنف على أنها اضطراب عقلي.