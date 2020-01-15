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رياضة

شاهد.. محمد صلاح في تدريبات ليفربول

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:47 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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سيد احمد
نشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، صورًا له أثناء التدريب مع فريقه ليفربول من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: 

قلبى يابو صلاح - فخر العرب - ربنا يوفقك - ابو مكة 

يذكر أن فريق ليفربول حقق فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام، بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين، السبت الماضي على ملعب "السبيرز" ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، وجاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 37 من صناعة النجم المصرى محمد صلاح، لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي أودعها داخل الشباك.

وشارك محمد صلاح المباراة بأكملها، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 92 وحل بدلا منه السويسرى شيردان شاكيرى.
شاهد.. محمد صلاح في تدريبات ليفربول
شاهد.. محمد صلاح في تدريبات ليفربول
شاهد.. محمد صلاح في تدريبات ليفربول
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