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محافظات

مأساة حادث الكريمات.. الدكتورة سماح ماتت حامل وتزوجت قبل 3 أشهر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:16 م
الدكتورة سماح نبيل
الدكتورة سماح نبيل
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ايمن رياض
قالت الدكتورة مريم عزيز، الناجيه من حادث الكريمات بعد اعتذارها عن السفر ان الدكتورة سماح نبيل التى لقيت مصرعها فى حادث الكريمات متزوجه منذ 3 اشهر وانها حامل منذ شهرين.

واوضحت ان صديقتها دفعة 2016، وكانت في طريقها للتدريب ضمن حملة سرطان الثدي بالقاهرة، إلا أن القدر عاجلها.

وأضافت مريم، أنها رفضت الاستجابة للتعليمات بالذهاب إلى تدريب حملة سرطان الثدي بالقاهرة، رفقة زميلاتها، بسبب طفلتها.

وأوضحت الطبيبة، أن المتوفيات والمصابات في الحادث، طبيبات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وأن الطبيبات فوجئن الاثنين الماضي بإبلاغهن من الإدارة الصحية بموعد التدريب، المحدد يوم الأربعاء،

مشيرة إلى أنهن طالبن بتأجيله لحين الحجز في القطار خوفًا من حوادث الطرق، نظرًا لحالة الطقس، إلا أن الطلب قوبل بالرفض والتهديد بتوقيع جزاء.
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