AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لقاء الخميسى بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور .. شاهد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:54 م
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة لقاء الخميسى جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - ماشاءالله - منورة - بحبك

من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.

يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
لقاء الخميسى بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاء الخميسى وريهام حجاج تشعلان إنستجرام فى أحدث ظهور لهما

الحياة سباق صعب وممتع.. منة فضالي تبهر متابعيها بـ الأبيض والأسود.. شاهد

أجازة شتوية.. لقاء الخميسى ومحمد عبدالمنصف يشعلان انستجرام.. شاهد

لقاء الخميسي تشعل إنستجرام من أمام البحر

على أنغام قليل الحيلة.. لقاء الخميسي تشعل انستجرام من داخل سيارتها.. فيديو

بـ الجلد والفرو.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بجمالها

ترشيحاتنا

مش مقتول في الڤيلا.. سارة نخلة تهاجم زوج نانسي عجرم برسالة جديدة

أنا المرحومة.. رجاء الجداوي توجه رسالة نارية عقب شائعة وفاتها| شاهد

عاجل.. حسين الشحات يفتتح أهداف الأهلي في شباك طنطا.. فيديو

الرئيس السيسى يصدر قرارًا مهمًا عن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

بعد توجيه اتهام القتل العمد.. محامى زوج نانسى عجرم يرد بقوة ويعلن قرارا جديدا

صحيفة بريطانية تكشف تطورات خطيرة تشعل الصراع في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور

مين الأجمل .. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا

بينهم 3 مصريين.. الداخلية تضبط لجنة إلكترونية إعلامية تابعة لـ تركيا بالقاهرة .. صور