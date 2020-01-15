وكيل صحة كفر الشيخ تشدد على تطبيق معايير مكافحة العدوى.. صور

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا لإدارة مكافحة العدوى بحضور الدكتور إبراهيم جادالله، مدير إدارة مكافحة العدوي بالمديرية و فرق مكافحة العدوى بمستشفيات المحافظة.



وشددت على ضرورة تكثيف المرور الصباحي والمسائي علي جميع المستشفيات والوحدات الصحية وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة لتقديم خدمة آمنة للمرضى، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأعلنت وكيل الوزارة، عن رفع الميزانية المخصصة لشراء مستلزمات مكافحة العدوى للنهوض بمستوى أداء الخدمة المقدمة للمريض.



وفي سياق آخر، طلبت سلام إجراء حصر بأجهزة الكمبيوتر الموجودة بمركز المعلومات وخطة العمل خلال الـ 3 أشهر المقبلة، وعمل مركز المعلومات ومدى تواصله مع المستشفيات والإدارات وإبراز المبادرات الرئاسية إحصائيًا وعددًا لما لهذه المبادرات من أثر طيب في نفوس المرضى.



كما عقدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ اجتماعًا، مع إدارة التفتيش، المالي والإداري بالمديرية بسرعة إنجاز الأعمال، وذلك لصالح المرضى والمواطن وأن يحدث إنكار للذات لصالح المديرية.



ونوهت بالتشديد على الرقابة المالية والإدارية طبقا للقانون وتفعيل الخطط المرورية بصفة دورية ومنتظمة وتوحيد خطة عمل التفتيش المالي والإداري بالقطاع الصحي والعمل على حل الازمات في مهدها بالتنسيق مع جميع الإدارات والقطاعات بالمديرية وجميع ربوع المحافظة.



وفي نفس السياق، عقدت إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة نهى الدسوقي، مديرة الإدارة، اجتماعًا؛ لمناقشة مشاكل التمريض بالمستشفيات وطرق المواجهة لتلك المشكلات بحضور رئيسات التمريض، ومناقشة السلبيات بكل مستشفى وطرق حلها.



وأكدت مدير إدارة التمريض على ضرورة تنفيذ توجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل الوزارة؛ لتحسين أداء العمل داخل المستشفيات، ووضع خطط عمل جديدة في كل مستشفى وأهمية تواجد جدول زمنى لحل السلبيات.



وشددت على إعداد خطة تحسين للمستشفيات وأهمية تواجد فريق طوارئ مدرب ( كود بلو) لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتكثيف المرور اليومي لجميع الفرق داخل المستشفيات للإشراف وتقييم رعاية المريض ومتابعة سير العمل يوميًا، والتأكيد على تقديم رعاية تمريضية بأعلى جودة للحفاظ على حقوق المريض.



