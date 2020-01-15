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فن

تفاصيل| انطلاق تصوير الصيغة العربيّة من برنامج The Voice Senior"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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محمد نبيل
أصوات غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Voice Senior" الذي يُعرض قريبًا على قنوات "مجموعة MBC".

وقد انطلق تصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" (Blind Auditions) المؤلّفة من حلقتين فقط قبل بضعة أيام تحت إدارة وإشراف النجوم - المدرّبين الأربعة هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم وملحم زين، الذين يستمعون، ويحرّكون الكراسي لاختيار أحلى صوت من بين مواهب أتت خصيصًا للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي.

يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولًا إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت.

الجدير بالذكر أن برنامج "The Voice Senior"، يتولى تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذين يرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح.

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