نادر شوقي: الزمالك تعمد إهدار الوقت أمامنا.. ودفعنا ثمن إضاعة الفرص

أكد نادر شوقي رئيس شركة الجونة لكرة القدم أن نادي الزمالك منافسه في الجولة 13 في الدوري المصري الممتاز تعمد إهدار الوقت أمام فريقه.



وخسر الجونة على ملعبه بنتيجة (2-0) أمام الزمالك بثنائية محمود شيكابالا ومحمد أوناجم، في لقاء شهد إهدار عدة فرص لأصحاب الأرض.



وفي تصريحات إذاعية بعد المباراة قال شوقي :"هذه كرة القدم، من يهدر الفرص يستقبل أهداف في النهاية، ورأينا الزمالك وهو فريق كبير يُهدر أمامنا الوقت".



وأضاف شوقي :"نتقبل الأمر ونسعى للتعويض خلال المباريات المقبلة، واجهنا اليوم حارس مميز، حيث نجح أبو جبل في التصدي للكثير من المحاولات".



وأنهى شوقي بالحديث عن إمكانية تدعيم صفوفه :"قد يحدث ذلك في أضيق الحدود، ربما ندعم مركز واحد فقط بصفقة واحدة، ولكن لن أفصح عن المركز حتى لا يفقد اللاعبون ثقتهم في أنفسهم في المباريات المقبلة".