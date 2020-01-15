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حوادث

أيدوغان وبلجى و 3 إخوان.. حكاية لجنة باب اللوق الالكترونية الإرهابية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:09 م
مضبوطات الخلية اللالكترونية
مضبوطات الخلية اللالكترونية
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مصطفى الرماح
تحت غطاء احدى شركات الدراسات استتر الإرهاب في قلب القاهرة، يصول ويجول في بث الشائعات والاكاذيب عن الدولة المصرية، هذه الشركة التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا.

التحريات والمعلومات أثبتت تأسيس شركة "سيتا" للدراسات على يد الجماعة الإرهابية، والتى اتخذتها عناصرها من بعد ستارا لإحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية.

واثبتت التحريات قيام اللجان بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة الدراسات، وقيامهم بإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى .

وفي سياق متصل كشفت معلومات وتحريات قطاع الامن الوطنى عن تولى التركى أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.

وبعد إستئذان نيابة أمن الدولة العليا إستهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط كل من التركى حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى)، والإخوانى حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى)، و الإخوانى حسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك)، والإخوانى عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).

وكان قطاع الامن الوطنى تمكن من ضبط المسؤولين عن احدى اللجان الالكترونية التى تتلقى تمويلات من تركيا بمنطقة باب اللواق.

وعُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات .
أيدوغان وبلجى و 3 إخوان.. حكاية لجنة باب اللوق الالكترونية الإرهابية
أيدوغان وبلجى و 3 إخوان.. حكاية لجنة باب اللوق الالكترونية الإرهابية
أيدوغان وبلجى و 3 إخوان.. حكاية لجنة باب اللوق الالكترونية الإرهابية
أيدوغان وبلجى و 3 إخوان.. حكاية لجنة باب اللوق الالكترونية الإرهابية
أيدوغان وبلجى و 3 إخوان.. حكاية لجنة باب اللوق الالكترونية الإرهابية
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