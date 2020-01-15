الجسد لا يرحم..أكبر موظف في العالم يتقاعد عن عمر 102 عام



انضم رجل جنوب إنديانا، الذي عاشت أمه حتى بلغت عامها الـ 108، إلى الوكالة الحكومية في عام 1962.





لا يزال المحارب القديم في الحرب العالمية الثانية يسافر إلى إنديانا لجمع البيانات الميدانية الفنية ويؤكد على خطوط الحدود للممتلكات التي تديرها DNR، لكنه قال إن جسده أخبره في النهاية أن الوقت قد حان للتقاعد.



"أعتقد أن جسمك يخبرك عندما حان الوقت للذهاب"، قال فولمر لشبكة تلفزيون WXIN. "أخبرني الأطباء أن هذا أحد الأسباب التي تجعلني ما زلت مستمرا. لدي على رئتين جيدتين. "



وحكى فولمر أن قضاء بعض الوقت على السف إبان الحرب العالمية الثانية، منحه الإلهام للعمل في وظيفته.



وأوضح:"وقف أحد الضباط إلى جسر ومعه آلة السدس، وساعة يد. لقد كان الضابط يرسم موقعنا..بالطبع أدكت لاحقا أن هذا جزء من عملية المسح".



اعلن أكبر موظفي العالم تقاعده عن عمر يناهز 102 عام، وهو أقدم موظف في ولاية إنديانا، بعد 6 عقود تقريبا من العمل، قائلا إن :"جسدك يخبرك حين يحين وقت الذهاب".وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يعتزم بوب فولمر تقديم تقرير العمل للمرة الأخيرة في 6 فبراير، من وظفيته في مسح الأراضي بإدارة الموارد الطبيعية في إنديانا.