التصديري لمواد البناء: 1.790 مليار دولار صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 11 شهرا

قطاع السيراميك بين مطرقة قرار الحكومة الليبية بمنع دخول أسواقها برًا واستغاثة الصناع.. والمصدرون يؤكدون: سنخسر القدرة التنافسية بسبب زيادة الأسعار مع منتجات الدول الأخرى