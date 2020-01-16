التصديري لمواد البناء: 1.790 مليار دولار صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 11 شهرا

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء عن ارتفاع صادرات "الحلي والأحجار الكريمة" خلال الفترة"يناير-نوفمبر" من العام الماضي بنحو 11% لتسجل ما قيمته 1.790 مليار دولار مقابل 1.535 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس إلى أنه تم التصدير إلى 59 دولة منهم 17 دولة لأول مرة شملت "السنغال-رومانيا-اليابان-النيجر-بلغاريا-تايوان- قبرص-ارمينيا- جورجيا-اتحاد ماليز-ملايو سابقا- الجزائر-تايلاند-بنجلاديش-مولدوفا-سلوفاكيا- اندونيسيا- مدغشقر".
وأضاف التقرير أن "الإمارات العربية المتحدة" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة المصرية خلال 11 شهر بما قيمته 1.198 مليار دولار مقابل 1.163 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بارتفاع بلغ 3%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" بما قيمته 563 مليون دولار مقابل 162 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له بنسبة نمو بلغت 248 %، وفي المرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية بنحو 27 مليون دولار مقارنة بنحو 33 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 19%.
وبلغت صادرات الحلي والاحجار الكريمة إلى "لبنان" ماقيمته 1.036 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار بتراجع بلغ 98% ، واحتلت الأردن المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري بما قيمته 174 ألف دولار مقابل 50 ألف دولار بارتفاع بلغ 250 %، تلاها في المرتبة السادسة "إيطاليا" بنحو 160 ألف دولار مقارنة بنحو 264 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بتراجع بلغ 39%.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى ألمانيا لتسجل ما قيمته 115 ألف دولار مقابل 102 ألف دولار ، تلاها "الولايات المتحدة الامريكية" بما قيمته 101 ألف دولار مقابل 90 ألف دولار بارتفاع 12 %، ثم "الكويت" بما قيمته 92 ألف دولار مقابل 20 ألف دولار بنمو بلغت نسبته 360 %.
من جانب آخر تراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب والأسمنت خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" لتسجل 777 مليون دولار مقابل 1.098 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 41.3%.
وأوضح التقرير أن صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" تراجعت بنحو 34% لتبلغ 635 مليون دولار مقابل 968 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، مشيرا إلى أنه تم التصدير إلى 72 دولة.
واستحوذت 10 دول على 56.2% من إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال 11 شهرا من 2019 بنحو 357 مليون دولار، يأتي على رأسها السعودية والتي ارتفعت قيمة صادرات الحديد لها خلال تلك الفترة بنسبة 117% لتسجل 189 مليون دولار في مقابل 87 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.
وجاءت في المرتبة الثانية السودان بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد بما قيمته 47 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 26%، وفي المرتبة الثالثة إسبانيا بنحو 46 مليون دولار مقابل 109 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 57%.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 39 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار بتراجع بلغ 52%، تلاها في المرتبة الخامسة إيطاليا بما قيمته 36 مليون دولار مقابل 147 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 75%.
وزادت صادرات الحديد إلى كندا بنسبة 263% خلال 11 شهرا من 2019 لتسجل 32 مليون دولار في مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2018، و كينيا بنسبة 13% لتبلغ 21 مليون دولار في مقابل 19 مليون دولار، ولليمن بنسبة 238% لتبلغ 23 مليون دولار في مقابل 7 ملايين دولار ، وبلغت لتايلاند نحو 20 مليون دولار، بينما تراجعت للاردن بنسبة 10% لتسجل 23 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات الأسمنت خلال الفترة يناير – نوفمبر 2019″ بنحو 10% لتبلغ 142مليون دولار مقابل 130 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم التصدير لنحو 64 دولة.
واستحوذت 10 دول على 74% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" بنحو 105.304 مليون دولار، يأتي على رأسها ليبيا والتي ارتفعت قيمة صادرات الأسمنت لها خلال تلك الفترة بنسبة 128% لتسجل 69.469 مليون دولار في مقابل 30.447 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.
وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحتل المرتبة الثانية بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للأسمنت بما قيمته 11.367 مليون دولار مقارنة بنحو 7.661 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو بلغ 48%.
وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 11.105 مليون دولار مقارنة بنحو 12.613 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 12% ، تلاها في المرتبة الرابعة كينيا بنحو 7.53 مليون دولار مقابل 30.57 مليون دولار بتراجع بلغ 75%، واحتلت اليمن المرتبة الخامسة بما قيمته 5.833 مليون دولار مقابل 8.802 مليون دولار بتراجع بلغ 34%.
وارتفعت صادرات الأسمنت إلى اوغندا بنسبة 50 % خلال 11 شهرا من 2019 لتسجل 5.411 مليون دولار في مقابل 3.597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، ولبنان بنسبة 84% لتبلغ 4.503 مليون دولار في مقابل 2.451 مليون دولار ، وللسودان لنحو 3.53 مليون دولارفي مقابل 1.111 مليون دولار بنمو 218% ، بينما تراجعت لفلسطين لنحو 3.213 مليون دولار في مقابل 3.627 مليون دولار، وللأردن بنسبة 2% لتسجل 3.578 مليون دولار في مقابل 3.644 مليون دولار.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس إلى أنه تم التصدير إلى 59 دولة منهم 17 دولة لأول مرة شملت "السنغال-رومانيا-اليابان-النيجر-بلغاريا-تايوان- قبرص-ارمينيا- جورجيا-اتحاد ماليز-ملايو سابقا- الجزائر-تايلاند-بنجلاديش-مولدوفا-سلوفاكيا- اندونيسيا- مدغشقر".
وأضاف التقرير أن "الإمارات العربية المتحدة" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة المصرية خلال 11 شهر بما قيمته 1.198 مليار دولار مقابل 1.163 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بارتفاع بلغ 3%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" بما قيمته 563 مليون دولار مقابل 162 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له بنسبة نمو بلغت 248 %، وفي المرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية بنحو 27 مليون دولار مقارنة بنحو 33 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 19%.
وبلغت صادرات الحلي والاحجار الكريمة إلى "لبنان" ماقيمته 1.036 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار بتراجع بلغ 98% ، واحتلت الأردن المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري بما قيمته 174 ألف دولار مقابل 50 ألف دولار بارتفاع بلغ 250 %، تلاها في المرتبة السادسة "إيطاليا" بنحو 160 ألف دولار مقارنة بنحو 264 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بتراجع بلغ 39%.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى ألمانيا لتسجل ما قيمته 115 ألف دولار مقابل 102 ألف دولار ، تلاها "الولايات المتحدة الامريكية" بما قيمته 101 ألف دولار مقابل 90 ألف دولار بارتفاع 12 %، ثم "الكويت" بما قيمته 92 ألف دولار مقابل 20 ألف دولار بنمو بلغت نسبته 360 %.
من جانب آخر تراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب والأسمنت خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" لتسجل 777 مليون دولار مقابل 1.098 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 41.3%.
وأوضح التقرير أن صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" تراجعت بنحو 34% لتبلغ 635 مليون دولار مقابل 968 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، مشيرا إلى أنه تم التصدير إلى 72 دولة.
واستحوذت 10 دول على 56.2% من إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال 11 شهرا من 2019 بنحو 357 مليون دولار، يأتي على رأسها السعودية والتي ارتفعت قيمة صادرات الحديد لها خلال تلك الفترة بنسبة 117% لتسجل 189 مليون دولار في مقابل 87 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.
وجاءت في المرتبة الثانية السودان بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد بما قيمته 47 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 26%، وفي المرتبة الثالثة إسبانيا بنحو 46 مليون دولار مقابل 109 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 57%.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 39 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار بتراجع بلغ 52%، تلاها في المرتبة الخامسة إيطاليا بما قيمته 36 مليون دولار مقابل 147 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 75%.
وزادت صادرات الحديد إلى كندا بنسبة 263% خلال 11 شهرا من 2019 لتسجل 32 مليون دولار في مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2018، و كينيا بنسبة 13% لتبلغ 21 مليون دولار في مقابل 19 مليون دولار، ولليمن بنسبة 238% لتبلغ 23 مليون دولار في مقابل 7 ملايين دولار ، وبلغت لتايلاند نحو 20 مليون دولار، بينما تراجعت للاردن بنسبة 10% لتسجل 23 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات الأسمنت خلال الفترة يناير – نوفمبر 2019″ بنحو 10% لتبلغ 142مليون دولار مقابل 130 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم التصدير لنحو 64 دولة.
واستحوذت 10 دول على 74% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2019" بنحو 105.304 مليون دولار، يأتي على رأسها ليبيا والتي ارتفعت قيمة صادرات الأسمنت لها خلال تلك الفترة بنسبة 128% لتسجل 69.469 مليون دولار في مقابل 30.447 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.
وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحتل المرتبة الثانية بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للأسمنت بما قيمته 11.367 مليون دولار مقارنة بنحو 7.661 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو بلغ 48%.
وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 11.105 مليون دولار مقارنة بنحو 12.613 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 12% ، تلاها في المرتبة الرابعة كينيا بنحو 7.53 مليون دولار مقابل 30.57 مليون دولار بتراجع بلغ 75%، واحتلت اليمن المرتبة الخامسة بما قيمته 5.833 مليون دولار مقابل 8.802 مليون دولار بتراجع بلغ 34%.
وارتفعت صادرات الأسمنت إلى اوغندا بنسبة 50 % خلال 11 شهرا من 2019 لتسجل 5.411 مليون دولار في مقابل 3.597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، ولبنان بنسبة 84% لتبلغ 4.503 مليون دولار في مقابل 2.451 مليون دولار ، وللسودان لنحو 3.53 مليون دولارفي مقابل 1.111 مليون دولار بنمو 218% ، بينما تراجعت لفلسطين لنحو 3.213 مليون دولار في مقابل 3.627 مليون دولار، وللأردن بنسبة 2% لتسجل 3.578 مليون دولار في مقابل 3.644 مليون دولار.