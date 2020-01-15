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محافظات

ندوة لتشجيع الشباب على العمل الحر في سيناء

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:09 م
ندوة
ندوة
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احمد صالح
نظم مركز إعلام العريش، اليوم الأربعاء ، ندوة عن الاستثمار الأمثل للمشروعات الصغيرة بمركز النيل للاعلام بالعريش لتشجيع الشباب العمل الحر.

حاضر فيها المهندس أسامة الشريف مدير عام قسم للإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة شمال سيناء، أوضح خلالها الإستثمار الأمثل للمشروعات الصغيرة ، وتوضيح إيجابيات هذه المشروعات وأهميتها ،وكيفية تجاوز اى سلبيات تواجه صاحب المشروع وتشجيع الشباب والخريجين على العمل الحر .

تم توضيح الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه المشروعات والتى تبلغ الفان وثمانمئة مشروعا متاحة للشباب وما عليه إلا الإختيار المناسب للمشروع وجهود الدولة تبدأ بالمساعدة في تمويل المشروعات .

إلى جانب عمل دراسة الجدوى ومتابعة المشروع منذ بداية تنفيذه على أرض الواقع والعمل على تجاوز اى معوقات تواجه نجاح المشروع. 

كما أشار إلى رؤية الدولة المستقبلية للعمل فى سيناء وتشجيع العمل الحر، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كثيرة ولابد من تحفيز الشباب على العمل الحر فهناك مشروعات تدر الدخل وهناك مشروعات تزيد من الدخل. 

وأشار الى مصادر التمويل المختلفة منها الصندوق الدوار للتنمية بالمحافظة ، والذي يخدم مشروعات البيت المنتج(تربية الاغنام تربية أرانب مناحل مخبوزات منزلية مأكولات منزلية ملابس وخياطة وغيرها من الانتاج المنزلى ....) وتوضيح امكانية الصندوق فى تمويل هذه المشروعات الصغيرة فقط.

ولفت إلى وجود المشروع القومى( مشروعك ) والتى تقوم الدولة من خلاله بتمويل المشروعات الأكبر بالتعاون مع عدد من البنوك مثل البنك الزراعى المصرى وبنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة وبنك الاسكان والتعمير وبنك الاسكندرية.

كما يوجد تسهيلات مقدمة من قرض مشروعك فى حصول المقترض على رخصة مؤقتة يتم العمل بها لحين استخراج الرخصة الأساسية وتصل لمدة سداد القرض مع مصداقية العمل بالمشروع والمتابعة المستمرة على هذه المشروعات.

وهناك مصادر أخرى للتمويل تم توضيحها ألا وهى وحدة الإقراض الداخلى مثل جمعية رجال الأعمال وجمعية الشابات المسلمات و جمعية الفواخرية ....الخ.
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