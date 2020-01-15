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حوادث

إصابة 8 طالبات بمدرسة بالغربية بالتسمم تناولن وجبات خارجية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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احمد علي
شهدت مدرسه الثانويه التجاريه المشتركه التابعه لقريه محله مرحوم بدائره مركز طنطا بمحافظه الغربيه اليوم واقعه اصابه 8 طالبات بالتسمم نتيجة تناول طعام فاسد من خارج أسوار المدرسه وتم نقلهن إلي طوارئ طنطا الجامعي لاسعافهن.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا بوصول ٨ طالبات مصابات بحالات تسمم وقىء نتيجة تناول سندوتشات من خارج المدرسة.

وكشفت التحريات الامنيه شراء الطالبات ساندويتشات "فول وطعمية" من أحد المطاعم أمام المدرسة بقرية محله مرحوم، وأثناء تناولهن داخل المدرسه شعرن بحالة من الإعياء وأعراض تمثلت في مغص وقيئ.

كما تم توقيع الكشف الطبى على الطالبات، وتم وضعهن تحت الملاحظة بالمستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.
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