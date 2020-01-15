كهربا يسجل أول أهدافه مع الأهلي في شباك طنطا.. فيديو

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منافسه طنطا بالهدف الثاني في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





أجرى الأهلي التغيير الأول بخروج محمد مجدي أفشة، ودخول محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 59 من عمر المباراة.





وسجل كهربا فور نزوله أرض الملعب هدف بطريقة رائعة، بعد أن صنعها له ببراعة جونيور اجاي، ولكن ألغاه حكم المباراة، بداعي لمسة يد على جونيور في الدقيقة 61 من عمر المباراة.





ومن بعدها في اقتنص فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.





جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى.. محمد الشناوي

خط الدفاع.. علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات وأحمد الشيخ، أجايي









وجاء تشكيل طنطا كالآتي:-

حراسة المرمى:- علي فرج.

خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.