قصة أم تفصل الإنترنت عن بناتها يوميًا في التاسعة والنصف مساءً.. وتجبرهن على القراءة

بمجرد قدوم عقارب الساعة عند التاسعة والنصف مساءً تقوم أم بغلق الراوتر من أجل قطع الإنترنت عن بناتها المراهقات، وإجبارهن على القراءة بدلًا من مضيعة وقتهن على شبكة الإنترنت.





وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، تصدرت تلك الأم منصات التواصل الاجتماعي ونالت نقدًا لاذعًا من قبل الرواد صغار السن، لدرجة أنهم وصفوها بالسخيفة جراء ما تقوم به مع بناتها.





بدأت القصة عندما نشرت الأم البريطانية سؤالًا عبر صفحة Am I Being Unreasonable، عن قيامها بقطع الإنترنت عن بناتها البالغات من العمر 17 و 14 و 13 عامًا، قائلة: "هل أنا الأم الأسوأ على الإطلاق بسبب ذلك.. كما تقول بناتى"".





وبعد ما تعرضت الأم لحصار شديد ضمن التعليقات من معظم الرواد، ردّت عليهم بإجابة واحدة وهى أن بناتها ملتصقات بهواتفهن الذكية طوال الوقت.





وتابعت الأم فى محاولة لتبرئة ساحتها من ظلم بناتها مبررة ذلك بأنها تحاول توفير نظام نوم مُتزن ليلًا لأطفالها، وإمكانية قراءة الكتب، بدلًا من قضاء بناتها معظم وقتهن بين تطبيقى سناب شات ويوتيوب طوال الليل.



